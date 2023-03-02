عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تجبر بخاطر المصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، قائلًا: "قرارات تجبر بخاطر المصريين".

وقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس: "قرارات جبر الخاطر واللي خلى الناس وشها تتفرد".

وأضاف الحسيني:  "يوم مبهج ومفرح وإنجازات ومشروعات وطمأنة للناس لما بدأ الرئيس يتكلم بصيت شمال ويمين لاحظت أن الناس منتبهة لكلام الرئيس كل اللي نحوا سامعين وفيه حالة إنصات عندما بدأ الحديث عما وجه إليه الحكومة".


وتابع  الحسيني: "شوفت عقب القرارات ابتسامات في عيون الناس، هذه القرارات فيها الأساس بتاع توجه الرئيس لتخفيف الصدمة الاقتصادية على المواطن بقدر الإمكان".

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن  قرارات الرئيس السيسي رسالة مساندة ودعم للشعب المصري، وهذا هو دور الدولة  لدعم المواطن المصري في ظل الأزمة العالمية، مضيفا: "ما تفعله الدولة واجب وليس تفضلا".

وقال أحمد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": “في عام 1997 كان هناك أزمة اقتصادية عالمية في جنوب شرق آسيا وتأثرت بها عدد من الدول وفي عام 2008 كان هناك أزمة اقتصادية في العالم”.

واكمل احمد فهمي: "هناك إرادة سياسية هائلة مدعومة بمساندة شعبية كبيرة نحو تنفيذ المشروع المصري"، مضيفا: "يتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات بمختلف المحافظات".

وتابع أحمد فهمي: "لم تتزامن الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة مثلما يحدث الآن".

وأضاف أحمد فهمي: "هناك توترات دولية واضحة في العالم لها انعكاسات على العالم لم تحدث منذ عقود كبيرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه الأدنى للأجور وزيادة الموظفين 1000 جنيه.. 5 هدايا من الرئيس

1000 جنيه شهريا و3500 حد أدنى| زيادة في المرتبات والمعاشات من إبريل.. أخبار سارة للمصريين

أحمد حسن: الزمالك يتحرك لإقالة فيريرا والبديل مفاجأة

المالية تكشف موعد زيادة المرتبات بعدما أقرها الرئيس اليوم.. تفاصيل

نام مع الأختين.. طفل سفاح في الشقة 16 بالعمرانية ..والمتهم: مش إبني

قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الفريق عقب إصابته

زيادة المعاشات والأدنى للأجور والرواتب في هذا الموعد.. مفاجأة من السيسي للمواطنين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بهذا القرار

ترشيحاتنا

برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس إسبانيا

متى يرفع القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور بعد قرارات السيسي؟.. مسؤول يرد

فريقي أوروبي ..تعليق مثير من نجم الأهلي السابق علي مواجهة صن داونز

رغبة كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

من وراء عدم مشاركة الأهلي في البطولة العربية؟

عيب ..نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن أنباء رحيل فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز الغرفة المكتشفة داخل هرم خوفو.. هل يعثر علماء الآثار كنوز الفراعنة؟

تضم أبراجا للحمام.. لغز العثور على مدينة رومانية بالأقصر عمرها 1800 عام|تفاصيل

فوائد لا تتوقعها.. استعمل البرغل بدل الأرز

ما بين الحقيقة والادعاء .. مصير حكيمي بعد اتهامه بالتعدي على فتاة

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

التجميد والبيع .. قرار عاجل من الأهلى ضد برونو سافيو

زلازل خلال أيام بعدة مناطق|رد قوي على المتنبئين من البحوث الفلكية.. فيديو

السيسي يوجه رسائل جديدة للشعب: أنا مش في برج عالي.. ومصر محتاجة أمانة في العمل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ