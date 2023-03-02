يوسف الحسيني: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تجبر بخاطر المصريين

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، قائلًا: "قرارات تجبر بخاطر المصريين".

وقال "الحسيني" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الخميس: "قرارات جبر الخاطر واللي خلى الناس وشها تتفرد".

وأضاف الحسيني: "يوم مبهج ومفرح وإنجازات ومشروعات وطمأنة للناس لما بدأ الرئيس يتكلم بصيت شمال ويمين لاحظت أن الناس منتبهة لكلام الرئيس كل اللي نحوا سامعين وفيه حالة إنصات عندما بدأ الحديث عما وجه إليه الحكومة".



وتابع الحسيني: "شوفت عقب القرارات ابتسامات في عيون الناس، هذه القرارات فيها الأساس بتاع توجه الرئيس لتخفيف الصدمة الاقتصادية على المواطن بقدر الإمكان".

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قرارات الرئيس السيسي رسالة مساندة ودعم للشعب المصري، وهذا هو دور الدولة لدعم المواطن المصري في ظل الأزمة العالمية، مضيفا: "ما تفعله الدولة واجب وليس تفضلا".

وقال أحمد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر": “في عام 1997 كان هناك أزمة اقتصادية عالمية في جنوب شرق آسيا وتأثرت بها عدد من الدول وفي عام 2008 كان هناك أزمة اقتصادية في العالم”.

واكمل احمد فهمي: "هناك إرادة سياسية هائلة مدعومة بمساندة شعبية كبيرة نحو تنفيذ المشروع المصري"، مضيفا: "يتم تنفيذ مشروعات تنموية في كافة القطاعات بمختلف المحافظات".

وتابع أحمد فهمي: "لم تتزامن الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود طويلة مثلما يحدث الآن".

وأضاف أحمد فهمي: "هناك توترات دولية واضحة في العالم لها انعكاسات على العالم لم تحدث منذ عقود كبيرة".