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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لخدمة المصطافين قبل العيد.. تشغيل طريق وادي النطرون - العلمين خلال أيام

طريق الساحل الشمالي
طريق الساحل الشمالي

قررت وزارة النقل  تشغيل الطريق الرئيسي بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق وادي النطرون - العلمين بطول 135 كم، في 25 يونيو القادم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المصطافين.

ويشمل المشروع رفع كفاءة الطريق القائم وتطوير وتوسعة الطريق ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 حارات رئيسية و3 حارات للخدمة لحركة النقل والشاحنات).

وسيتم الانتهاء من الطريق الرئيسي في 25 يونيو القادم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين والانتهاء من طريق الخدمة في 30 أغسطس القادم، ليتم فصل حركة الشاحنات عن الملاكي لتقليل الحوادث وتسهيل حركة تنقل المركبات.

ويشمل الطريق إنشاء 11 كوبري علوي (9 كوبري دوران للخلف+ 2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد)، بالإضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي، وذلك لإلغاء الدورانات السطحية ، ووجه الوزير بسرعة  الانتهاء من الكباري ليكون الطريق طريقا حرا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات.

ووجه  الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في جولة سابقة بتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم العمل في كل قطاعات المشروع بالتوازي وتكثيف العمل في كل القطاعات على مدار الساعة، وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية، منوها بتكثيف العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

وأكد أن المشروع يأتي مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالي، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة التى تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.

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