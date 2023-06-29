عيدية للمصريين.. 50 مليون جنيه من المالية احتفالا بعيد الأضحى| اعرف الحكاية

تسعى الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق في القاهرة والمحافظات، لضمان سير حركة البيع والشراء وعدم حدوث أي اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية، ولهذا أعلنت وزارة المالية عن طرح 50 مليون جنيه فكة، من العملات المعدنية المساعدة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لضمان سير حركة البيع والشراء.

طرح 50 مليون جنيه فكة

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الخزانة وسك العملة، شهدت خلال السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، في مجال الرقمة، واستحدثت آليات متطورة في العمل، لتوفير الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدينة، ما يمكنها من طرح كميات إضافية من الفكة قبيل المواسم والأعياد.

من جانبه، أكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، حرص الدولة على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من الفكة، عبر احتياطي يكفي لمدة عام ونصف، موضحا أن الأيام الماضية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على مقر مصلحة الخزانة والعامة وسك العملة للحصول على الفكة والعملات المعدنية، والأموال الجديدة التي يتم توفيرها لتقديمها كـ "عيدية" للمصريين.

وكانت وزارة المالية طرحت خلال عيد الأضحى، الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة، والتي استقبلها المصريون بترحاب، وأصبحت عيدية هذا العيد، فيما بدأت البنوك تغذية ماكنيات الصرف الآلي، بالفئات الجديدة من الـ 20 جنيها البلاستيكية، و10 جنيهات البلاستيكية التي جرى طرحها قبل عام، ضمن مخطط تسريع وتيرة قبول المجتمع للعملات الجديدة.

طرح الـ 20 جنيها الجديدة البلاستيكية

وتستمر الشركات المكلفة بتغذية ماكينات الصرف الآلي، في عملها، رغم إجازة البنوك، لتلبية رغبة المواطنين في اقتناء عملة الـ 20 جنيها الجديدة، كنوع من التهادي والعيدية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتكلفت عملية طباعة 2 مليار جنيه من الـ 20 جنيهل الجديدة، حوالي 7.4 مليار جنيه فبراير الماضي، حيث انخفضت تكلفة الطباعة من 7.6 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وأكد البنك المركزي، أن عمليات طرح العملة البلاستيكية فئة 20 جنيها من خامات بروبلين المقاومة للأتربة والتلف يساعد على الحفاظ على صحة المواطنين ويقلل الإصابة بالأمراض الفيروسية أو تعرض العملة نفسها للتلف، وهو ما يرفع من عمرها الافتراضي بمقدار 5 أضعاف العملات الورقية التقليدية.

وقال المركزي إن هناك اهتماما بمواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمراراً لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري، موضحا أنه تم إصدار العملة الجديدة باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنباً إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

مميزات النقود البلاستيكية

وتتميز الـ 20 جنيها الجديدة، بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها بمصر، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية، كما يساعد طرحها على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولا، ومنها فئة الـ 10 جنيهات البوليمر التي سبق طرحها العام الماضي.

وتتميز النقود البوليمر بشكل عام، بهذه الخصائص:

تتمتع بالمرونة والقوة، وأقل سمكاً من النقود الورقية العادية.

عمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن.

مقاومة التأثر بالماء والأتربة.

نقود صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.

صعبة التزييف والتزوير.

وكان البنك المركزي شدد على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الـ 20 جنيها المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار سريان التعامل بها جنباً إلى جنب مع الـ 20 جنيهاً الجديدة المصنوعة من البوليمر.