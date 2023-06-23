بعد إصدار الـ 20 جنيه الجديدة.. ماذا تعرف عن مادة البوليمر الصناعي؟

بعد نحو عام من طرحه العشرة جنيه المصنوعة من البلاستيك (البوليمر الصناعي)، قرر البنك المركزي طرح عملة جديدة مشابهة من فئة 20 جنيه.

وأكد البنك المركزي في الوقت ذاته، استمرار العمل بالعملات الورقية من فئة 10 و20 جنيه المتداولة حاليًا.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مادة البوليمر المصنوع منها العملة الجديدة، خاصة وأنها نفس المادة التي صُنع منها العشرة جنيه الجديدة.. فماذا تعرف عن هذه المادة؟

ما هي مادة البوليمر؟

تعني كلمة بوليمر في اللغة اليونانية "أجزاء كثيرة" وتتكون المركبات البوليمرية من جزيئات صغيرة ومتطابقة من مواد كيميائية تسمى (المونومرات monomers ) وترتبط هذه المونومرات ببعضها بعضًا في سلسلة لا نهائية لتكون في النهاية البوليمر.

البوليمر ينقسم إلى نوعين؛ نوع طبيعي مثل النشا والسليلوز (القطن) أو اللجنين (الخشب)، ونوع صناعي تدخل في تصنيعه مواد كيميائية صناعية مثل البولي إثيلين والبولي بروبيلين.

البوليمر يدخل في صناعات عديدة كالملابس ومستحضرات التجميل والصابون وتصنيع المطهرات والبلاستيك وزجاجات المنظفات المنزلية وقطع غيار السيارات وتصنيع بطاقات الائتمان، وغيرها من الصناعات.

لماذا لجأت الدول إلى عملات بوليمرية؟

العملة الورقية تتكون عادة من 75% قطن، حيث تتسب هذه التركيبة في سرعة تلفها، وبالتالي إعادة طباعتها، الأمر الذي يكلف الدولة أموالًا كثيرة، كما أنها سبب كبير في نقل البكتيريا والجراثيم.

من هذا المنطلق، بدأ البحث عن تركيبة جديدة لصنع العملات تفاديا للسلبيات السابقة، حتى توصل العلماء للتركيبة البوليميرية التي يمكن استخدامها من مرتين لأربع مرات أكثر من الورق العادي.

ما الدول التي تستخدم العملة البلاستيكية؟

يوجد حاليًا أكتر من 30 دولة تستخدم النقود المصنوعة من البوليمر، وتعتبر أستراليا هي أول دولة تستخدمها سنة 1988، ومن بعدها بلاد تانية اعتمدتها زي كندا ونيوزيلندا وإنجلترا وفيتنام وغيرهم.

ما مميزات العملة البلاستيكية؟

أهم ميزة للعملة البلاستيكية أنها لا تتعرض للتلف بسهولة وعمرها الافتراضي أطول 4 مرات من العملات الورقية العادية.

ولأن العملات البلاستيكية غير مسامية فهي لا تتسخ بسهولة ولا تتأثر بالرطوبة وبالتالي هي أقل من الورق في نقل البكتيريا والجراثيم.

وبسبب تركيبتها الفريدة، ووجود عدة مستويات من الحماية هناك صعوبة كبيرة في تزويرها مقارنة بالعملات الورقية.

وتعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر أكثر صداقة للبيئة من الورق، حيث يمكن تنظيفها بالمياه، كما يمكن إعادة تصنيعها.