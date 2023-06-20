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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

صدى البلد

يبحث المواطن خلال الساعات القليلة الماضية عن الشكل الجديد للعملة فئة الـ20 جنيها البلاستيكية، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري، عن التصميم النهائي، والتي من المقرر طرحها خلال أيام قبل عيد الاضحى.

الـ20 جنيها البلاستيكية

فئة الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة


وشهدت عملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة حالة من الجدل، حيث انتشرت عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت علامات اعترض عليها المواطنون، إلا أن شكل الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

 

هل تدعم العملة البلاستيكية فئة الـ 20 جنيه برايل؟
 

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيه، طُبعت بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية، اعتمادًا على هولوجرام وعلامات مائية تم صناعتها بمجمع NASPS بالعاصمة الإدارية، وتتميز العملة الجديدة بتصميم يدعم ذوي الهمم بعد إضافة طريقة برايل.

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ما هي ميزة الهوليجرام بفئة الـ"20" جنيه الجديدة؟ 


أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العملة البلستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيه، تعتمد على تقنية الهوليجرام، وتم إزالة ألوان قوس قزح منها بشكل نهائي، وهذا يجعلها صعبة التقليد ولا يمكن تزويرها بأي شكل من الأشكال.

موعد طرح فئة الـ20 جنيه الجديدة


وعلم موقع "صدى البلد" من مصادر خاصة أن العملة البلستيكية الجديدة فئة الـ20 جنيه، سوف يتم طرحها غدًا في البنوك المصرية لبدء تداولها بين المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.


معلومات عن الـ20 جنيها البلاستيكية

تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.

العملات البلاستيكية سمكها أقل.

من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

الـ20 جنيها البلاستيكية 

مميزات العملات البلاستيكية
 

مقاومة للماء.

تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

تعمل على رفع معدلات جودة  أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.

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