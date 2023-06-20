وش وضهر| ننشر الصور الأولى لفئة الـ 20 جنيهًا البلاستيكية.. مفاجأة في التصميم

قبل ساعات، تم الكشف عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 20 جنيها، والتي من المقرر طرحها قبل عيد الأضحى المبارك.

شكل عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية

وشهدت عملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة حالة من الجدل، حيث انتشرت عدة صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت علامات اعترض عليها المواطنون، إلا أن شكل الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف، والتي لا تحمل شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

وتحمل الـ20 جنيها البلاستيكية الجدية توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، على عكس صورة العملة المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، والتي تضمنت توقيع طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، وتصميم الـ20 جنيها البلاستيكية يراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم.

مميزات العملات البلاستيكية

تتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة.

العملات البلاستيكية سمكها أقل.

من مميزات العملات البلاستيكية أنها طول عمرها الافتراضي أكثر من الورقية، إذ أن يصل تقريبًا 3 أضعاف المصنوعة من القطن.

مقاومة للماء.

تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.

تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.

من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.

تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.