لماذا تصدّرت الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التريند؟.. رامي رضوان يجيب

كشف الإعلامى رامي رضوان ، أسباب تصدر الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا "هناك صور انتشرت للعملة عليها علم قوس قزح" .

وأضاف “رضوان” خلال تقديمه برنامج "مساء دى إم سي " عبر فضائية "دى إم سي " ، أن البنك المركزى أصدر فيديو يوضح فيه صور العملات الحقيقية ولا يوجد عليها أى ألوان من المنتشرة على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن من أهم أسباب تصدر الـ 20 جنيهاً البلاستيكية الجديدة تريند مواقع التواصل الاجتماعي هى خاماتها البلاستيكية المختلفة عن القديمة فهى تعيش مدة أطول ، متوقعا إصدار فئة الـ 50 جنيهاً والـ 100 جنيه بلاستيكية قريبًا.

قبل عيد الأضحى

ونوه الإعلامي رامي رضوان إلي أنه سيتم طرح الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة فى غضون أيام قليلة قبل عيد الأضحى .