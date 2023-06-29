في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، على مختلف مناطق المملكة.

وذكر التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وبينت الأرصاد السعودية أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.

ولفت إلى أنه يتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام درجة حرارة تبلغ 45 درجة مئوية، فيما تسجل الرياض 44 درجة مئوية، و37 درجة مئوية في مدينة جدة.