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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ثاني أيام عيد الأضحى.. تعرف على طقس السعودية

طقس المملكة - أرشيفي
طقس المملكة - أرشيفي

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، على مختلف مناطق المملكة.

وذكر  التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على أجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وبينت الأرصاد السعودية  أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها.

ولفت إلى أنه يتوقع أن تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام درجة حرارة تبلغ 45 درجة مئوية، فيما تسجل الرياض 44 درجة مئوية، و37 درجة مئوية في مدينة جدة.

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

سحب رعدية ممطرة.. طقس السعودية اليوم بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى

السعودية الرياح النشطة الرؤية الأفقية الارصاد السعودية المركز الوطني للأرصاد بالسعودية

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