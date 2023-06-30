غدا.. بداية الجسر الجوي لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة

تبدأ مصر للطيران، غدا السبت، الموافق 1 يوليو، جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، بعد أداء فريضة الحج.

وتناشد مصر للطيران الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بضرورة الالتزام بالإرشادات التالية:

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية.



2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.



3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.