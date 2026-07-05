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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. أميرة مختار تطلق دورة لتعليم الإتيكيت

في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. أميرة مختار تطلق دورة لتعليم الإتيكيت والأخلاق تخليدًا لمسيرة والدتها
في ذكرى رحيل رجاء الجداوي.. أميرة مختار تطلق دورة لتعليم الإتيكيت والأخلاق تخليدًا لمسيرة والدتها
أوركيد سامي

أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن مبادرة خاصة تزامنًا مع ذكرى وفاة والدتها، مؤكدة أنها قررت إطلاق دورة تدريبية تهدف إلى نقل القيم والمبادئ التي تعلمتها منها على مدار سنوات حياتها، باعتبارها إرثًا إنسانيًا يستحق أن يستمر.

وأوضحت أميرة مختار  في تصريحات لموقع صدى البلد الاخباري أن الدورة لن تقتصر على تعليم قواعد الإتيكيت بالشكل التقليدي، بل ستركز على أسلوب الحياة الراقي الذي كانت تتمتع به رجاء الجداوي، والذي انعكس في طريقة حديثها، واختيار ملابسها، وطريقة جلوسها، وأسلوب مشيتها، وتعاملها مع الجميع باحترام ورقي.

وأكدت أن والدتها كانت تؤمن بأن الأخلاق والذوق هما أساس الشخصية، وأن الإتيكيت الحقيقي يبدأ من احترام الآخرين والتواضع وحسن التصرف في مختلف المواقف، وهي المبادئ التي حرصت على غرسها داخل أسرتها، وترغب اليوم في نقلها إلى الأجيال الجديدة.

وأضافت أن هذه المبادرة تعد بمثابة صدقة جارية على روح والدتها، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأن تبقى القيم التي اشتهرت بها رجاء الجداوي حاضرة في المجتمع، خاصة أنها كانت نموذجًا للرقي والالتزام داخل الوسط الفني وخارجه.

واختتمت أميرة مختار حديثها بالتأكيد على أن هذه الدورة هي رسالة وفاء وامتنان لوالدتها، وتعبير عن حبها الكبير لها، ورغبتها في الحفاظ على إرثها الإنساني والأخلاقي، حتى تظل سيرتها العطرة مصدر إلهام لكل من عرفها أو تابع مسيرتها الفنية والإنسانية.

رجاء الجداوي اخبار الفن نجوم الفن

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