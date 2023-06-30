بسبب منتخب الشاطئية.. ننشر خطاب الأزمة بين اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية

اعتذر اتحاد الكرة عن سفر منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي لخوض غمار منافسات التصفيات الافريقية للكرة الشاطئية في تونس والتي تؤهل الي أولمبياد الألعاب الشاطئية في بالي.



خطاب اتحاد الكرة

جاء اعتذار اتحاد الكرة الذى ارسله فى خطاب رسمي الي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن سفر بعثة منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى إلى تونس لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد بالى بسبب ضيف الوقت وعدم حجز تذاكر الطيران للبعثة.

ونشبت أزمة بين اللجنة الاوليمبية ومجلس إدارة اتحاد الكرة بري جمال علام بسبب عدم الموافقة على طلب اللجنة الاوليمبية على سداد مبلغ مالى يصل إلى ٢ مليون جنيه تحت بند تكاليف بعثة منتخب الشاطئية رغم ان اتحاد الكرة هو من سيقوم بحجز الفندق وتذاكر الطيران ذهابا وايابا.

منتخب الشاطئية في المجموعة الثانية بالتصفيات الافريقية

أسفرت قرعة دورة الألعاب الأفريقية للكرة الشاطئية التى ستقام فى تونس في الفترة من 24 إلى 30 يونيو الجارى، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بالبطولة التى ستقام خلال يونيو الجارى والمؤهلة إلى أولمبياد الألعاب الشاطئية في "بالي".

ويواجه الفراعنة منتخبات، المغرب وليبيا وجزر القمر، وحضر مراسم القرعة محمد منجى المدير الإداري لمنتخب مصر.

وأكد مصطفى لطفى المدير الفني لمنتخب الشاطئية ان القرعة جاءت متوازنة، فى ظل قوة المنتخبات المشاركة في البطولة، وأنه يسعى إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب وأخرها التتويج بكأس العرب.

يذكر أن منتخب الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي حقق كأس العرب مؤخرا وتأهل إلى كأس العالم.

