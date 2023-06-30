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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلبلطة.. حسين الجسمي يتصدر التريند بأغنيته الجديدة

حسين الجسمي
حسين الجسمي

تصدر الفنان حسين الجسمي تريند جوجل، بأحدث أغانيه، بلبطة التي طرحها مؤخرا وتناسبت مع الأجواء الصيفية. 

 

طرح أمس الخم الفنان حسين الجسمى، أغنية جديدة له تحمل اسم بلبطة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتتناسب مع الأجواء الصيفية. 

 

أغنية بلبطة، لـ حسين الجسمي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضرى. 

 

كلمات الأغنية : 

عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر 

وابعد ع الناس 

واشرب أناناس 

وأجيب نضارة 

اقعد ف الشمس 

ياه ع الإحساس

عايز ابقي مفرفِش ومنعنش فاكك و fresh 

هفضل ع البحر انا طول الصيف واصطاد في ال fish 

وماروحش البيت 

والعب تنطيط 

واجيب صنارة اصطاد بالليل 

لو في عفاريت ! 

واقضّيها بلبطة بلبطة

انا هبقي مسيطر ومدردح مانا اصلي خطير 
وهروح غردقة سُخنة وشرم وساحل شرّير

واقعُد ع ال pool
آه و انا مبلول 
وقميصي مشجّر 
وهروّق
جمجمة على طول

واقضّيها بلبطة بلبطة

عايز امسك شُـنطي واحضّرها ولو رايح فين 
واسوق عربيتي بمزّيكتي وافصِل ليلتين

وأقضّـيها رقص 
ويحلوّ الطقس 
وافضل سهران
للصبح يا man 
ولوحدي وبس

واقضّيها بلبطة بلبطة

أحدث أغاني حسين الجسمي 

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، من رؤيته الموسيقية وألحانه أغنية منفردة جديدة بعنوان "عطني يديك"، مجدداً تعاونه مع شريك النجاحات المتعددة والأغنيات المتميزة بأشعارالدكتور مانع بن سعيد العتيبة، والموزع الموسيقي زيد نديم. 

وتأتي فكرة كلمات الأغنية مناسبة مع أجواء موسم الصيف والسفر، ومرافقة المحبوب في الاسفار، والذي يقول في مقدمتها:
عطني يديك أسافر وياك
يامن فوادي يطلب رضاك
رحلة بدونك مالها ذوق
وقلبي ملكته بكف يمناك
وانا الذي بك دوم مفتون
ومرخص نظر عيني لعيناك
يا أجمل بشر موجود في الكون
ما مرني فالخود شرواك

وعرضت أغنية "عطني يديك" حصرياً في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.
 

 

أحدث أعمال حسين الجسمي

كان الفنان حسين الجسمي، طرح عبر قناته الرسمية على يوتيوب، “دولة غرام” من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وقام بعمل المكساج والماستر م. جاسم محمد.

وأغنية «دولة غرام» لـ حسين الجسمي، حملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً، ويقول مطلعها:

أنت لي مسموح قـلبي تستـغله

دام هو بـالشوق لك فياض فيضه

ينبض ابحبك وفضالـك مـحله

لك دفا بشـتاه ويبردك قـيضه

 

أغاني حسين الجسمي

فيما حقق الفنان حسين الجسمي أكثر 28 مليونا و833 ألف مشاهدة - عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” - لأحدث أغانيه التي تحمل اسم “دق القلب”، وذلك بعد طرحها يوم 13 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعدما دخل الفنان الإماراتي حسين الجسمي قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم، على الموقع العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة ذات اللهجة العراقية "دق القلب Dag El Galb"، وحصل على مركز الـ37، منافساً النجوم العالميين "جاستن بيبر" و "سيا"، إذ حصل "بيبر" بأغنيته الجديدة "Ghost" على مركز الـ41، بينما حصلت "سيا" بأغنيتها "Cheap Thrills" على المركز 54، حيث جاءت المغنية البريطانية "اديل" بأغنيتها "Easy on me" في صدارة القائمة.

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