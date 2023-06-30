نجم الأهلي: الرياضة تطورت سريعا بعد يونيو.. والرئيس السيسى صاحب الفضل

أكد وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن الشباب حوالى 60 % من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة وتمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم فى مصر تحدث على استحياء، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 2014 ووضع على رأس أولوياته الشباب وتقلدهم المناصب التنفيذية وتجلى ذلك فى اتخاذ الدولة المصرية عدة خطوات نحو افساح المجال للشباب على كل الأصعدة.

وأضاف صلاح الدين أنه في قطاع الرياضة نجحت الدولة المصرية في ترسيخ أقدامها وبات لديها مؤسسات قوية بعد أعوام من الفراغ، حيث عزز الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سُدة الرئاسة قبل ٨ سنوات أهمية بناء جيل قادر على صون هوية الوطن من خلال الأنشطة الرياضية والشبابية، بدلًا من الانغراس فى براثن التطرف. وتدين الرياضة المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالكثير من الإيجابيات الإنجازات.



وأشار إلى أنه رغم صعوبة الأوضاع على كل الأصعدة وقت تولى الرئيس المسئولية، لم تنتظر الرياضة طويلاً كما كان متوقعاً، بعدها تأكدنا أنها من أهم أولويات الرئيس وهو دليل واضح وصريح على أن القائد من طراز فريد يعرف ويعي قيمة الرياضة في بناء الشعوب وهو ما مثل بشرة خير لنا جميعا، وسريعا تحركت عجلة الإنجازات وتطوير البنية التحتية التي حولت مصر إلى قبلة العالم فى استضافة البطولات الكبرى فى مختلف الألعاب الرياضية ومن بينها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى.



