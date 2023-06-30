حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

شهدت الأونة الأخيرة ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي في الأسواق بنسبة زيادة وصلت إلى 100%، حيث وصل السعر غير الرسمي لسجائر كليوباتر وكيلوباترا بوكس 45 جنيها والسعر فير الرسمي لسجائر إل إم حوالي 55 جنيها ومارلبورو 60 جنيها وميريت 69 جنيها.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان ثبات أسعار السجائر عند الحدود المعلنة من جانب الشركة وهي:

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها

البوكس والسوبر 24 جنيها

إل إم بأنواعها 39 جنيها

مارلبورو أحمر وجولد عند 54 جنيها

ميريت بأنواعها عند 59 جنيها

في الوقت نفسه أرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين تهنئة بعيد الأضحى المبارك وتضمني الرسالة اعتذارا عن أي تقصير في أداء خدمة الجهاز على المستوى اللائق بالمواطن.

وجاء في الرسالة طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى كالتالي:

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للابلاغ عن الشكاوي:

رجاء الاتصال علي الرقم 19588

من التليفون ( الارضي )



أو من خلال رسالة واتساب علي الرقم 01577779999

أو موقع الجهاز

https://www.cpa.gov.eg/ar-eg/التقدم-بشكو

أو فاكس رقم

0233055753

مع رجاء تقبل اعتذارنا عن اي تقصير في اداء الخدمة بالشكل اللائق بكم.