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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الروسي: دعونا نطبق الديمقراطية حتى في العلاقات الدولية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة،  إنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وليس فقط من قبل الدول وإنما من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، فيجب أن تعمل الأمانة العامة دون أي انحياز.

 

ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" بث مباشر لرسائل لافروف عن الحرب والغرب، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تعمل على منع انتشار الديمقراطية في العلاقات الدولية وتعمل أيضا بشكل صارخ في هذا الاتجاه، وتعمل على تطبيق تلك القرارات المبنية على آليات لصالح ومصلحة الغرب، وتعمل على تغيير الرأي العام ضد الدول التي لا تستمع لما يطلبه الغرب منها.

 

وأكد لافروف، أنهم يعرفون عدة أمثلة كثيرة لمخالفة مثل هذه البنود في إطار ضرورة كل الدول التي تؤكد على التزامها في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على أرض الواقع، ونقل المنظمات التابعة للأمم  المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن حيث ان الغرب ممثل وليس بشكل متكافئ أو متساوي لتوسيع عضوية مجلس الأمن عبر الكثير من الدول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية،  وأن زيادة عدد الممثلين من الغرب يعتبر ليس له أفق ويخالف المساواة.

 

وأكمل وزير الخارجية الروسي قائلا: "إذا كان الجميع يقف خلف الديمقراطية فدعونا نطبق الديمقراطية حتي في العلاقات الدولية".

 

 

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