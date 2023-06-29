لافيروف: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الصراع السوداني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة للمساعدة في حل الصراع السوداني.

وأضاف لافروف، أن “روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع”.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه “من خلال سفارة موسكو التي لا تزال في الخرطوم.. نحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية في صراع السودان”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن مستمرة في العمل من أجل وقف الصراع المدمر في السودان.

وأضافت أنه لا حل عسكري للأزمة في السودان لكن استئناف الحوار مشروط بالتزام الطرفين.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلي أن “الوضع في السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار”.

من جانبها قالت الأمم المتحدة، إن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص.