البرهان: مستعدون لقبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره فيه على خطابه بمناسبة تنصيبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأكد أردوغان خلال الإتصال الهاتفي جاهزية الحكومة التركية علي مواصلة جهودها في في تقديم المساعدات الانسانية للشعب السوداني، وفقا لبيان الجيش السوداني.

واشار أردوغان إلي إستمرار المستشفى التركي بنيالا في،تقديم الخدمات الطبية خلال هذه المحنة التي يمر بها الشعب السوداني.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لإهتمام الرئيس التركيـ بالأوضاع في السودان لاسيما بعد إندلاع التمرد مشيداً بالوقفة المشرفة للحكومة التركية والشعب التركي في تقديم المساعدات الانسانية.

وأكد البرهان، قبول السودان لأي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

كما أطلع رئيس مجلس السيادة الرئيس التركي على الخروقات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع وعدم إلتزامها بالهدن وقيامها باحتلال منازل المواطنين ونهبها، واغتصاب الحرائر.

إلى ذلك، هنأ الرئيس التركي رئيس مجلس السيادة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا للشعب السوداني دوام التقدم والنماء.