عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: مستعدون لقبول أي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكره فيه على خطابه بمناسبة تنصيبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأكد أردوغان خلال الإتصال الهاتفي جاهزية الحكومة التركية علي مواصلة جهودها في في تقديم المساعدات الانسانية للشعب السوداني، وفقا لبيان الجيش السوداني.

واشار أردوغان إلي إستمرار المستشفى التركي بنيالا في،تقديم الخدمات الطبية خلال هذه المحنة التي يمر بها الشعب السوداني.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لإهتمام الرئيس التركيـ بالأوضاع في السودان لاسيما بعد إندلاع التمرد مشيداً بالوقفة المشرفة للحكومة التركية والشعب التركي في تقديم المساعدات الانسانية.

السودان.. نائب البرهان يحذر من استمرار تدهور الاوضاع في البلاد

البرهان: تحية الفخر والعزة لجنود جيشنا وهم يسطرون التاريخ لمجابهة الغزاة والمرتزقة

وأكد البرهان، قبول السودان لأي مبادرة تركية لإيقاف الحرب وإحلال السلام في السودان.

كما أطلع رئيس مجلس السيادة الرئيس التركي على الخروقات التي إرتكبتها مليشيا الدعم السريع وعدم إلتزامها بالهدن وقيامها باحتلال منازل المواطنين ونهبها، واغتصاب الحرائر.

إلى ذلك، هنأ الرئيس التركي رئيس مجلس السيادة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا للشعب السوداني دوام التقدم والنماء.

مجلس السيادة الانتقالي البرهان أردوغان السودان تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

صدمة لـ الزمالك وبيراميدز .. قرار عاجل في اتحاد جدة بشأن طارق حامد

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

بعد فوز الأوليمبي على مالي .. فزّورة من مهيب بـ بوست مثير

مصر للطيران تعلن موعد عودة حجاج بيت الله الحرام.. وتحدد شرطًا مهمًا

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولي لحطام الغواصة تيتان لحظة وصولها لـ كندا

مفاجأة صادمة .. مقتل حشد عسكري أمريكي في ضربة روسية بأوكرانيا

خضوع بايدن لـ جهاز التنفس الصناعي | إعلان عاجل من البيت الأبيض

الرئيس الإماراتي يتبادل التهاني مع نظيره السوري

بوتين: الغرب خسر بكراهيتنا.. ولم أشك في دعم شعبنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن حرق القرآن في السويد

ليست نزهة.. أوكرانيا تحطم القصص الخيالية حول الهجوم المضاد

هدية.. بوتين يتلقى نسخة من القرآن في دربند الروسية

ترشيحاتنا

أم تفاجئ طالب ثانوية عامة بطبق "فتة الفيزياء" في العيد

مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد

بعد الفوز على مالي .. ماذا قال حتحوت عن أداء المنتخب الأولمبي؟

كريم عبد العزيز: مسلسل الحشاشين من أضخم الأعمال في تاريخ الدراما العربية

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. موعد عودة حجاج بيت الله الحرام

نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو ليس آخرهم بجلبابه.. جنون الموضة والصيحات الغريبة تسيطر على نجوم الكرة

عائد 22‎%‎ | أعلى 4 شهادات ادخارية في البنوك الحكومية.. مرتفعة وثابتة

لتجنب المشكلات.. انتبه من شرب القهوة بعد اللحمة

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

فيديو

الجيش الروسي يطالب فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة | فيديو جراف

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ