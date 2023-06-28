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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. نائب البرهان يحذر من استمرار تدهور الاوضاع في البلاد

مالك عقار
مالك عقار

أبرزت صحيفة عكاظ السعودية تحذيرات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار من استمرار الوضع الراهن حيث  قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (الجبهة الثورية)، اليو م (الأربعاء): إن استمرار الوضع الراهن سيتسبب بشكل مؤكد في دمار شامل للسودان ودول الجوار.

 

وفي بيان لها عبر فيسبوك؛ ذكرت الحركة أن قائدها مالك عقار يعمل من موقعه في مجلس السيادة على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية في منبر حوار يتمتع بمصداقية بدعم من ميسري التفاوض الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج آمن يحقق السلام ويجنب البلاد الانهيار.

 وأكدت على وجوب العمل من أجل منع تفاقم الوضع في البلاد عبر إحكام التعاون بين الخرطوم ودول الجوار المباشرة بغية «حلحلة معضلة الحرب وبناء دولة السلام والاستقرار».

وعين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، عقار نائباً له في المجلس في مايو الماضي. 

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