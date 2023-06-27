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رئيس التحرير
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أخبار العالم

البرهان: تحية الفخر والعزة لجنود جيشنا وهم يسطرون التاريخ لمجابهة الغزاة والمرتزقة

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

أصدرت القوات المسلحة السودانية بيانًا جديدًا بشأن الوضع في السودان تزامناً مع Hول أيام عيد الHضحى المبارك.

 

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة: يأتي العيد هذا العام وبلادنا تتعرض لمؤامرة دوافعها تمزيق وحدة هذا البلد وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتشريد أهله كل ذلك ودونه تحقيق مطامع شخصية لمجموعة تمردت علي الدولة وإستعانوا لإشباع شهوتهم للسلطة بضعاف النفوس والمرتزقة فالعالم كله يشاهد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني بالخرطوم والأبيض وطويلة وزالنجي ونيالا والجنينة التي وقعت فيها جريمة أقل ما توصف بأنها من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية واستعان بعصابات إنتهكت الأعراض واستباحت المنازل واتخذتها مقارا لقواتها ونهبت ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم ودمرت البنية التحتية للدولة وبنيتها الخدمية فأصبحت أعمال القتل والاغتصاب والنهب والسرقة سمة لهذه المجموعات المتمردة.

 

وأضاف البرهان: منذ اليوم الأول لتمرد المدعو محمد حمدان دقلو وزمرته ظلت القوات المسلحة في كل ربوع السودان تتحمل مسئوليتها في التصدي لهذه المؤامرة الغادرة وهي قادرة بإذن الله علي تدمير وسحق هذه المجموعات وهي تمضي في سبيل ذلك بصبر وثبات.

 

وتابع البرهان: وفي هذا المقام شكرنا وتقديرنا للشعب السوداني لوقفته القوية التي انتظمت ربوع بلادنا تأييداً ومساندة للقوات المسلحة فهي منهم ولهم ولن تخذلهم أبداً بإذن الله.

 

وأضاف البرهان: مضي عامنا الرابع منذ اندلاع ثورة ديسمبر التي مهرها الشباب بدمائهم لتحقيق حلمهم في انتقال ديمقراطي يحقق أحلامهم في بناء دولة الحرية والسلام والعدالة وهذا ما ظلت القوات المسلحة منذ تفجر الثورة تسعي معهم لتحقيقه ولكن حاول المتمرد محمد حمدان وزمرته إختطاف هذا الثورة لتحقيق مطمعه وطموحه الشخصي بالسيطرة علي البلاد وتكوين مملكته الخاصة التي يريد بناءها علي أشلاء وجماجم السودانيين ونقول له لن يحدث ذلك ونحن فوق ظهر الأرض وستبقي القوات المسلحة أحرص المؤسسات علي انتقال السلطة لحكومة مدنية يديرها شعب السودان ليس من باب المتاجرة الرخيصة كما يهرف المتمردون.


وأضاف: أن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا ولذلك نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع أن لا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات داخلياً وخارجياً.

 

وقال البرهان: تحية الفخر والصمود والعزة لجنود جيشنا العظيم وهم يسطرون التاريخ لمجابهة الغزاة والمرتزقة فهم دوماً سند هذا الوطن وعزوته والتحية لقوات الشرطة السودانية التي دافعت عن أمن البلاد ولقنت العدو درساً في التضحية والفداء وعبرهم التحية لجهاز المخابرات العامة والتحية والشكر للدول الصديقة والشقيقة التي ساندت وتساند الشعب السوداني لتجاوز هذه المحنة والشكر والتقدير لدول الجوار وهم يسهلون دخول مواطنينا ويستقبلونهم بلا من أو أذي ويقدمون الدعم والعون الإنساني .

 

وتابع البرهان: شكر وإجلال وإكبار لأبناء وبنات بلادي في جوار العاصمة وهم يقدمون المأوي وكل ما لديهم لأهلهم من الخرطوم في رحلة خروجهم , التحية لحكومات الولايات والوزراء المكلفين الذين صبروا مع شعبهم من أجل تسيير أمورهم الحياتية , وكذلك التحية للقائمين علي امر خدمات المواطنين في مرافق المياه والكهرباء والصحة وهم يعملون في ظروف في غاية الخطر صنعتها هذه الزمرة المتمردة.

 

واختتم البرهان قائلا: بمناسبة عيد الفداء تعلن القوات المسلحة أن أول أيام عيد الأضحي المبارك سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد.

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