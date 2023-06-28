عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلن مواصلة بذل الجهود لوقف الصراع في السودان

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن مستمرة في العمل من أجل وقف الصراع المدمر في السودان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا حل عسكري للأزمة في السودان لكن استئناف الحوار مشروط بالتزام الطرفين.

وأضافت الخارجية، الوضع في السودان مقلق بسبب الانتهاكات المتكررة لإعلانات وقف النار.

من جانبها قالت الأمم المتحدة، اليوم، إن عدد الهاربين من الصراع في السودان وصل إلى مليون شخص.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان رافينا شامداساني، ضرورة توفير ممر آمن للفارين من القتال في منطقة "الجنينة" بولاية غرب دارفور بالسودان.. مطالبة ميليشيا الدعم السريع بالتوقف عن استهداف هؤلاء الفارين من الصراع.

الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة السودان الدعم السريع حقوق الإنسان وزارة الخارجية الأمريكية مكتب الأمم المتحدة ميليشيا الدعم السريع منطقة الجنينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد | قرار عاجل بشأن متهمي القضية الشهيرة

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

نحروه زي الأضحية في العيد| زوج العمة وابنه وراء قتل "فتى" التوك توك بالجيزة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كأس أمم إفريقيا.. var يرفض منح المنتخب الأولمبي ركلة جزاء أمام مالي

شولتس: تمرد فاغنر كشف ضعف النظام الروسي

أزهري يكشف كيفية توزيع الأضحية يوم العيد .. فيديو

متكتّرش منها .. قطعة في اللحمة تصيبك بـ سرطان القولون

رماهم في القمامة .. تفاصيل جديدة بشأن سرقة عمرو ياسين

تغيير اضطراري وبطاقة حمراء.. المنتخب الأولمبي يحافظ على تقدمه أمام مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يقضي العيد مع أبو هشيمة وياسين بونو في كان | صور

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ