الخارجية الروسية : سك عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير واقعي الآن

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، إن إدخال عملة موحدة في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير واقعي في الوقت الحالي.

وأوضح بانكين في تصريحات له اليوم الخميس، إن فكرة عمل عملة موحدة للاتحاد الاقتصادي الأوراسي غير واقعية في الوقت الحالي، ولكن زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية والعملات الأجنبية هي قضية أكثر خطورة، لافتا إلى أن العمل الجاري في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، قال مساعد الوزير المسؤول عن التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، فيدور تشيرنيتسين، إن إدخال عملة واحدة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ممكن في المستقبل، ولكن الدول الأعضاء فيه ليست جاهزة بعد.

وتم إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة ورأس المال وتنفيذ سياسات اقتصادية منسقة.

وبدأت المنظمة عملها في 1 يناير 2015، وفي وقت لاحق التحقت كلا من أرمينيا وقيرغيزستان بالمنظمة ونالا عضويتهما.

وعلى الرغم من أن اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تنص بشكل مباشر على إدخال عملة موحدة ، إلا أن الدول الأعضاء تلتزم بتشكيل سياسة اقتصادية كلية مشتركة.