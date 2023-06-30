أحزان العمرانية.. مهتز نفسيا يحاول التخلص من والدته وأخيه

تسببت الحالة النفسية المهتزة لشاب في حدوث كارثة بعد محاولته التخلص من أمه وأخيه حيث وجه لهما عدة طعنات وتم السيطرة عليه وضبطه.

تلقى العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

انتقلت قوة بقيادة المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد هاني عجلان وتبين أن شابا يعاني من حالة تشنجات اعتدى على والدته العجوز وشقيقه.

أسرع الأهالي بنقل السيدة إلى المستشفى للعلاج وتحفظوا على المتهم وتسليمه للشرطة تمهيدًا لإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.