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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحزان العمرانية.. مهتز نفسيا يحاول التخلص من والدته وأخيه

صدى البلد

تسببت الحالة النفسية المهتزة لشاب في حدوث كارثة بعد محاولته التخلص من أمه وأخيه حيث وجه لهما عدة طعنات وتم السيطرة عليه وضبطه. 

 

تلقى العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

 

انتقلت قوة بقيادة المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد هاني عجلان وتبين أن شابا يعاني من حالة تشنجات اعتدى على والدته العجوز وشقيقه.

أسرع الأهالي بنقل السيدة إلى المستشفى للعلاج وتحفظوا على المتهم وتسليمه للشرطة تمهيدًا لإيداعه مستشفى للأمراض النفسية والعقلية تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة العمرانية شرطة النجدة أحزان العمرانية مهتز نفسيا

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