الاقتصاد البريطاني ينمو 0.1 % في الربع الأول من 2023

نما الاقتصاد البريطاني 0.1 % في الربع الأول من العام الحالي 2023، دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في المملكة المتحدة اليوم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المكتب قوله إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

ويسير تعافي الاقتصاد البريطاني منذ جائحة كوفيد-19 بوتيرة أبطأ كثيرا من جميع الاقتصادات الكبيرة المتقدمة تقريبا؛ وتوقع بنك إنجلترا الشهر الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.25 % فقط هذا العام.

وعلى صعيد متصل، تلقى رئيس الوزراء ريشي سوناك تحذيرًا من أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في حالة ركود العام المقبل حيث يدفع التضخم المرتفع بعناد أسعار الفائدة إلى أكثر من 5٪ قبل الانتخابات العامة المقبلة.

من المرجح أن يدفع التضخم المرتفع أسعار الفائدة إلى أعلى من 5٪ ويفرض دفع أقساط الرهن العقاري والقروض قبل الانتخابات مباشرة، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتمهيدًا لمزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض على الرهون العقارية والقروض لملايين الأسر، توقع الاقتصاديون أن بنك إنجلترا قد يضطر لدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود لترويض التضخم.

في نهاية أسبوع من التطورات الاقتصادية المقلقة، تعرض المستشار، جيريمي هانت، لانتقادات شديدة لظهوره ليقول إنه يعتقد أن هذا كان ثمنًا يستحق الدفع، على الرغم من الألم الذي تسببه بالفعل للعائلات بسبب تكلفة المعيشة المستمرة.