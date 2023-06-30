عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على جهود الدولة بقطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو

قطاع الزراعة
قطاع الزراعة

أذاعت فضائية إكسترا نيوز تقريرا جاء فيه، ‏أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة على أولوية الدولة المصرية ويحظى هذا القطاع بدعم من القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع التقرير أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مشروعات قومية في قطاع الزراعة أبرزها تشكي الخير والدلتا الجديدة العملاق وتم تنفيذ 18 تجمع تنموي زراعي بشمال وجنوب سيناء واستصلاح نحو 11 الف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ويستفيد من هذه التجمعات نحو 2122 أسرة من سيناء ومحافظات أخرى.

 

مزرعة نخيل التمر

وأضاف أنشأت مصر مزرعة نخيل التمر بتوشكى والتي تعد الأكبر في العالم وزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية بمنهج الجودة الفائقة للمنتجات وإطلاق مبادرات قومية تأتي في صالح المزارعين.

الزراعة الدولة المصرية الامن الغذائي جنوب سيناء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

ترشيحاتنا

سوري يتزعّم عصابة خطف لسرقة مصري في أكتوبر | وقرار عاجل ضده

غرفة عمليات الزراعة تستقبل 272 استفسارا و100 شكوى خلال إجازة العيد

للمرة الأولى | مصر نائبًا لرئيس لجنة علوم المحيطات في اليونسكو

زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب جزيرة جاوة في إندونسيا

الزراعة في ثالث أيام العيد| 90 استفسارا وأكثر من 4000 أضحية بالمجازر

الأدعية المستحبة يوم الجمعة.. سنن أوصانا بها رسول الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ