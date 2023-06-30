تعرف على جهود الدولة بقطاع الزراعة منذ ثورة 30 يونيو

أذاعت فضائية إكسترا نيوز تقريرا جاء فيه، ‏أن ثورة 30 يونيو وضعت الزراعة على أولوية الدولة المصرية ويحظى هذا القطاع بدعم من القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع التقرير أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مشروعات قومية في قطاع الزراعة أبرزها تشكي الخير والدلتا الجديدة العملاق وتم تنفيذ 18 تجمع تنموي زراعي بشمال وجنوب سيناء واستصلاح نحو 11 الف فدان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ويستفيد من هذه التجمعات نحو 2122 أسرة من سيناء ومحافظات أخرى.

مزرعة نخيل التمر

وأضاف أنشأت مصر مزرعة نخيل التمر بتوشكى والتي تعد الأكبر في العالم وزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية بمنهج الجودة الفائقة للمنتجات وإطلاق مبادرات قومية تأتي في صالح المزارعين.