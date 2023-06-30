حياة كريمة لأبناء دمياط.. المبادرة الرئاسية جسر التنمية لثورة 30 يونيو

أصبحت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" بمثابة حياة جديدة لسكان الريف المصري، فعلى مدار سنوات كثيرة عانى الريف المصري من الإهمال، وجاء تصنيف العديد من القرى بمحافظة دمياط بأنها من ضمن القرى الأكثر فقرا والأقل خدمات، وكان تطوير تلك القرى وإدخال الخدمات بها حلما يراود سكانها، إلى أن جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتغير شكل الحياة بقري محافظة دمياط، فلم يقتصر التغير على تطوير الخدمات الأساسية بالقرى كالصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وغيرها من الخدمات الأساسية، بل شمل التعليم أيضا، خاصة في مجال محو الأمية.

إدخال الصرف الصحى لـ٢٨ قرية بكفر سعد

كانت مبادرة حياة كريمة من نصيب ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط بإجمالي ٢١٩ تابعا لها، المبادرة وبدأت بالفعل المبادرة تؤتى ثمارها بإنجاز الكثير من الاعمال التطويرية داخل قري كفرسعد كقري الابراهيمية والسعدية القبلية وكفرسليمان البحري ةالسعدية البحرية والتوفيقية وغيرها من القري المنعدمة الخدمات حيث بدأت الاجهزة المعنيه في تطوير تلك القري كتوصيل الصرف الصحى لها ورصف الطرق العامة والداخليه بعد اعمال الصرف الصحى وكذلك توصيل مياة الشرب والكهرباء للمنازل التى عانت على مدار السنوات الماضية من حرمانهم من تلك الخدمات

محو أميه أهالى الريف بدمياط

بدأت المبادرة في مجال محو الاميه بافتتاح ٣٩ فصلا لمحو الأمية في عدد من قري كفر سعد، ضمن مبادرة "كفر سعد بلا أمية" بمحافظة دمياط، في ظل البرنامج الرئاسي "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والتي تستهدف ٢٠٠ فصلا حتى الآن، من الرجال والسيدات والأطفال فوق 15 عام.

المبادرة شارك فيها الكثير فالدولة المصرية هي الداعم الرئيسي للمبادرة، يليها جمعية البر والتقوى المركزية، بالاشتراك مع جهات شريكة، وعددها 12 جهة، وهي التضامن الاجتماعي ، الصحة، التعليم، الأوقاف، وحدة تكافؤ الفرص، المجلس القومي للمرأة، جامعة دمياط، هيئة تعليم الكبار، لجان التنمية المجتمعية المتكاملة بوحدة حياة كريمه، الأزهر الشريف، الشباب والرياضة، والهدف بناء وتنمية الانسان مع بناء المكان.

قوافل علاجية مجانية بقرى دمياط

مديرية الصحة بدمياط، عن تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانيه بشكل دائم أسبوعيا بقري محافظة دمياط ، ضمن جهود المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

القوافل تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

جاءت فكرة القوافل المجانيه لتجوب قري المحافظة ، في محاولة من الدولة للتيسير على المواطنين بالقري والعزب للكشف عليهم بالمجان بدلا من الانتقال إلى المستشفيات المركزية ومعامل التحاليل بالمدن.

مبادرة رئاسية للنهوض بالريف المصري

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم الانتهاء بنسبة ٩٠% من إجمالى مشروع التطوير بقري دمياط.

كما أشارت إلى حرص المحافظة على تنفيذ مشروع التطوير وفقاً لأعلى مستوى بما يليق بهذه المبادرة الضخمة كما أشادت "محافظ دمياط" بذلك المشروع القومى الضخم الذى يستهدف تطوير الريف المصري وتنفيذ قرى نموذجية تشتمل على كافة الخدمات، لتغيير الواقع نحو الأفضل وخدمة أهالى تلك المناطق واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى شهدتها الدولة خلال الآونة الأخيرة

وأوضحت أن خطة تطوير 28 قرية بمركز كفر سعد،جاء ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع كفاءة 1500 قرية على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى " وتم وضع هذا المشروع القومي العملاق على رأس اهتمامات المحافظة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كل الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى في كل القطاعات.

وأشارت الى انه تم تنفيذ 525 عمل طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه، و29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه، و16 مشروعا لتحسين البيئة، و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه، و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 894 مليون جنيه، وأيضًا 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه.ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه، و29 مشروع توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 140 مليون جنيه، و4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه، لتصبح التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.