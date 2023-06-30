فريدة الشوباشي: «محدش رجع سيناء وأفشل مخطط انفصالها عن مصر إلا السيسي»

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الذي أعاد سيناء إلى حضن مصر، قائلة: "محدش رجع سيناء إلا السيسي، وكانت قبل كده مرتع للإرهاب والتهريب، وكان في مخطط إنها تنفصل عن مصر، وناس سيناء عُزاز علينا، ودي أرض مليئة بالثروات".

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي يحقق نهضة غير طبيعية في سيناء، وكل ما يحدث فيها، يسهم في تقدمها ورفاهية أهلها، مشددا على أنه في النهاية سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، واستمرار التنمية فيها؛ يقضي على آمال الإرهاب.

وشددت فريدة الشوباشي، على أن عودة الأخونة إلى مصر “مستحيلة”، وتجارة الدين من أخطر ما يمكن، متابعة: "الأخونة عمرها ما هترجع، وكانت سنة حكمهم سنة سودا، وماكناش بنعرف نخرج من بيوتنا.. وثورة 30 يونيو قضت على فكرة الإسلام السياسي".