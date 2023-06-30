عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: «محدش رجع سيناء وأفشل مخطط انفصالها عن مصر إلا السيسي»

الكاتبة فريدة الشوباشي
الكاتبة فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الذي أعاد سيناء إلى حضن مصر، قائلة: "محدش رجع سيناء إلا السيسي، وكانت قبل كده مرتع للإرهاب والتهريب، وكان في مخطط إنها تنفصل عن مصر، وناس سيناء عُزاز علينا، ودي أرض مليئة بالثروات".

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي يحقق نهضة غير طبيعية في سيناء، وكل ما يحدث فيها، يسهم في تقدمها ورفاهية أهلها، مشددا على أنه في النهاية سيناء جزء غالٍ من أرض مصر، واستمرار التنمية فيها؛ يقضي على آمال الإرهاب.

وشددت فريدة الشوباشي، على أن عودة الأخونة إلى مصر “مستحيلة”، وتجارة الدين من أخطر ما يمكن، متابعة: "الأخونة عمرها ما هترجع، وكانت سنة حكمهم سنة سودا، وماكناش بنعرف نخرج من بيوتنا.. وثورة 30 يونيو قضت على فكرة الإسلام السياسي".

فريدة الشوباشي لرئيس السيسي سيناء مصر حبر سري الإسلام السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

ترشيحاتنا

محمود بدر: تلقيت تهديدات بالقتل وَوُضِعَت قنبلة هيكلية بجوار منزلي| فيديو

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

العصر الذهبي.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للمرأة المصرية

محمود بدر: شريهان تكفلت بطبع 600 ألف نسخة لحملة تمرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ