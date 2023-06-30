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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة جديدة بشأن ضم إمام عاشور.. وتدخل من بيراميدز.. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن تواصل النادي الأهلي مع النادي الدنماركي وتقديم عرض مبالغ فيه لضم إمام عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب الغندور:"الأهلي تواصل مع النادي الدنماركي و عرض مليون و ٣٥٠ الف دولار اعارة سنة غير فلوس امام و بيراميدز دخل في الصورة و عرض علي أمام ضعف عرض الأهلي عن طريق وكيل مصطفي فتحي".

 

 

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انضمام إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك السابق والحالي لميتيلاند الدنماركي، إلى الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع إمام عاشور، ليكون لاعبًا في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوكً": "النادي الأهلي اتفق مع اللاعب والنادي الدنماركي علي إعارة إمام عاشور بأكثر من 50 مليون جنيه لمدة موسم واحد فقط".

 

 

الخطيب وإمام عاشور

وقد فجر خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن أنباء إنتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتيلاند الدنماركي، للنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قائلاً: "كابتن الخطيب كلم إمام عاشور بنفسه عشان ييجي الأهلي"

 

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