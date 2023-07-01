بريطانيا وأستراليا وكندا يدعون إسرائيل للتراجع عن توسيع المستوطنات بالضفة

عبر وزراء خارجية دول كل من بريطانيا وأستراليا وكندا، عن قلقهم بشأن موافقة إسرائيل على بناء 5700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر الوزراء الثلاثة بيانا مشتركا مساء اليوم الجمعة، دعوا خلاله الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأكد البيان المشترك أن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات عقبة في طريق السلام وحل الدولتين.

والإثنين الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "منزعجة للغاية" من قرار إسرائيل المضي قدما في خطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر للصحفيين: "نعتقد أن المستوطنات عائق أمام حل الدولتين".

وكان المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل قد صادق على مخططات بناء الوحدات السكنية الجديدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأشادت شخصيات قيادية من المستوطنين اليهود بالقرار.

ومنذ توليه السلطة في يناير، وافق ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7000 وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية المحتلة.