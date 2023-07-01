العشائر الفلسطينية تهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو

تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في فلسطين " قطاع غزة" بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية و الشعب المصري الشقيق بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر الفلسطينية إن ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى سابق عهدها ومكانتها الرئيسة والأولى كزعيمة للعالمين العربي والإسلامي، وأخذت طريقها من جديد نحو النهوض الحضاري والعلمي والثقافي والعسكري والعُمراني والتنموي والاقتصادي والصناعي، وواحةً للأمن والأمان والازدهار والاستقرار والرخاء والتنمية والاستثمار".

وعبرت العشائر الفلسطينية عن اعتزازها بدور مصر التاريخي وتضحيات الشعب المصري الشقيق من اجل القضية الفلسطينية.

وثمنت العشائر الفلسطينية دور القيادة المصرية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزه ورعايتها المباركة لملف المصالحة الفلسطينية .

وتمنت العشائر الفلسطينية لمصر كل التقدم والاستقرار لتأخذ دورها الريادي في المنطقة والعالم.