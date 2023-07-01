عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

اللحوم
اللحوم

يحتاج الأطفال ببساطة إلى اللحوم لينموا إلى أقصى إمكاناتهم جسديًا ، يصبحون أكبر وأقوى مما لو تربوا على نظام غذائي نباتي، لكن اللحوم عالية الجودة مهمة أيضًا لنمو الدماغ في الواقع ، إن تناول اللحوم هو ما سمح لأشباه البشر القدامى أن ينموا أدمغة أكبر وأن يتطوروا ليصبحوا بشرًا في العصر الحديث، ليس من المستغرب أنه مع نمو أدمغة الأطفال ، فإنهم يحتاجون إلى هذا المصدر الغني بالمغذيات لبناة الدماغ، هناك أدلة على أن الأطفال في النظام الغذائي الخالي من اللحوم يكبرون ليكونوا أقل ذكاءً من أولئك الذين يتناولون اللحوم.

txt

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

txt

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

ماذا يحدث للأطفال عند تناول اللحوم؟

- تظهر الدراسات أن الأطفال يأكلون اللحوم ينمون أقوى وأكثر ذكاءً
هناك العديد من فوائد اللحوم للأطفال لدرجة أن بعض المتخصصين يجادلون بأن منع اللحوم ومنتجات الألبان من الأطفال أمر غير أخلاقي، أظهرت دراسة أجريت على كتلة العضلات لدى الأطفال أن المجموعة التي تناولت اللحوم اكتسبت 80٪ من عضلات الذراع أكثر من المجموعة النباتية ، بينما اكتسب الأطفال الذين تناولوا منتجات الألبان فقط عضلات أكبر بنسبة 40٪ من المجموعة النباتية.

كما تفوقت مجموعة اللحوم على الآخرين في تقييمات الذكاء والرياضيات والتفكير النقدي، ترجع هذه التأثيرات إلى محتوى اللحوم الغني بالفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية، تحتوي اللحوم عالية الجودة على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد أجسام النمو ، لذا يجب اعتبارها غذاءً خارقًا.

-المكملات لا تقدم نفس الفوائد
علاوة على ذلك ، تظهر الأبحاث أن المكملات لا تعطي نفس الفوائد، الأطفال الذين يعانون من نقص في الحديد والزنك و B12 لم يروا تحولًا كاملاً في المشكلات المرتبطة عند تناول المكملات الغذائية. صُممت أجسامنا لامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الكاملة والمكملات الاصطناعية ببساطة لا يمكنها تكرار هذه التأثيرات، الأطعمة الكاملة هي أكثر المصادر المتاحة بيولوجيًا للفيتامينات والمعادن والبروتينات مما يعني أن أجسامنا تمتصها بهذه الأشكال بكفاءة أكبر.

بغض النظر عن مدى دقة إنشاء المكمل في المختبر ، فليس من الممكن مقارنته بالطريقة التي تصمم بها الطبيعة الأم هذه العناصر الغذائية لتكون متاحة لنا للاستهلاك.

- اللحوم تمنع نقص الفيتامينات الضارة


يعد نقص فيتامين ب 12 أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للتخلص من اللحوم من النظام الغذائي. يعتبر هذا الفيتامين حيويًا لعمل الجهاز العصبي المركزي بشكل صحيح ، وكذلك جهاز المناعة، كما أنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء وتحويل الطعام إلى طاقة، فيتامين ب 12 ضروري لتكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي لإنشاء خلايا جديدة ، مما يسمح لأجسام الأطفال بالنمو. عندما يربى الأطفال نباتيًا منذ ولادتهم ، حتى لو بدأوا لاحقًا في استهلاك المنتجات الحيوانية ، فإنهم يظلون يعانون من نقص في فيتامين ب 12 لسنوات بعد ذلك.

يكاد يكون من المستحيل الحصول على فيتامين (د) من نظام غذائي نباتي ويتم امتصاص كميات صغيرة فقط في معظم الأنظمة الغذائية النباتية، الكميات الكافية من فيتامين د ضرورية للأطفال لنمو عظام صحية، يتضاعف ارتفاع الأطفال ثلاث مرات (أو أكثر) من الطفولة إلى البلوغ ، وهذا هو السبب في أن نمو العظام يتطلب الكثير من الوقود، خلال السنة الأولى من عمر الأطفال ، تتضاعف كتلة عظامهم، حتى عندما يتلقى الأطفال النباتيون كمية كافية من الكالسيوم ، فإنهم يكونون أكثر عرضة لضعف نمو العظام وانخفاض كثافة العظام خلال فترة المراهقة مقارنةً بالأطفال الذين يتناولون وجبات غذائية آكلة اللحوم.

-الأطفال معرضون بشكل خاص لنقص الحديد


الأطفال أكثر عرضة لنقص الحديد من أي مغذيات أخرى ، وهو أكثر شيوعًا للأطفال الذين لا يأكلون اللحوم، إنه مكون مهم من مكونات الهيموجلوبين ، وهو مكون خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم، يحتاج الأطفال إلى الكثير من الحديد ، وتتفاوت الكميات مع تقدمهم خلال مراحل النمو المختلفة.

معظم الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء لا يعانون من نقص في الحديد، يميل الأطفال النباتيون أيضًا إلى نقص فيتامين أ والزنك، تعد اللحوم عالية الجودة التي يتم تغذيتها على العشب مصدرًا أكثر ثراءً لهذه المعادن من اللحوم التقليدية المستزرعة في المصانع، الحديد معدن أساسي للغاية لأجسامنا ، وضروري لوظيفة الدماغ السليمة.

يمكن أن يكون نقص الحديد سببًا للعديد من المشكلات المتعلقة بنمو الدماغ من الوظيفة الإدراكية إلى اللغة والمهارات الحركية. في الواقع ، أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد يميلون إلى الحصول على درجات أقل في الاختبارات الموحدة في المدارس، ثبت أن زيادة تناول الحديد يؤدي إلى تحسينات مع الأطفال الذين تم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يساعد تناول كمية كافية من الحديد على منع الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

غالبًا ما يُبلغ الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد عن التعب وضباب الدماغ، يمكن لمعظمنا أن يتعامل مع عدم الشعور بالحدة الذهنية عندما نشعر بالتعب ، وإذا كنت تشعر بالتعب باستمرار ، فقد يكون هناك انخفاض عام في الأداء المعرفي.

المصدر: news-medical
 

اللحوم كتلة العضلات الزنك الحديد B12 تقييمات الذكاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

موضوعات متعلقة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة: فاعلية لدواء السكري في منع فيروس كورونا لفترة طويلة

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

ترشيحاتنا

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

بيان عاجل من الأمن العام في الأردن

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ