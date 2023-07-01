خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية

أغلق خام البصرة عند التسوية على ارتفاع وسجل مكاسب أسبوعية، اسوة بباقي الخامات من برنت والأمريكي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 84 سنتا ليصل الى 72.02 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.59 دولار بما يعادل 2.25%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 84 سنتا ليصل الى 75.17 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية أيضا بلغت 1.42 دولار او ما يعادل 1.93%".

اما خام برنت فقد اغلق في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 66 سنتا ليصل الى 74.90 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.05 دولار او ما يعادل 1.42%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع أيضا بمقدار 76 سنتا ليصل الى 69.16 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.48 دولار او ما يعادل 2.14% .