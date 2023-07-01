8 مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء البحر الأحمر، غلق باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب ومقاعد العضوية تحت وفوق السن، والمزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع انتخابات مجلس النقابة الفرعية، ومقاعد النقابة العامة والنقيب.

واعتمد الدكتور حمادة أبو الحجاج، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء البحر الأحمر، كشوف أسماء الأطباء المرشحين للانتخابات على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن، وتبين أنه لم يتقدم للترشح على مقعد نقيب أطباء البحر الأحمر سوى الدكتور أحمد عبد المالك النقيب الحالي.

وأعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء البحر الأحمر، تقدم 4 أطباء للترشح للانتخابات فوق السن، وهم الدكتور صموائيل تادرس، والدكتور أمجد كامل، والدكتورة أسماء يوسف، والدكتورة مروة حمدي.

كما تقدم 3 أطباء للترشح على مقعد تحت السن، وهم الدكتور محمد النجار، والدكتور إسلام عبد الرشيد، والدكتور أحمد عبد الشافي.

وقال الدكتور أحمد عبد المالك، النقيب الحالي لأطباء البحر الأحمر، إن نقابة أطباء البحر الأحمر الفرعية فتحت باب الترشح لانتخابات النقابة العامة و الفرعية في 20 يونيو الماضي على مقاعد النقيب وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن، وتم غلق باب الترشح مساء أمس، وسيتم فتح باب الطعون في 10 يوليو الجاري لمدة أربعة أيام، ثم فتح باب التنازلات في 22 يوليو، لمدة خمسة أيام، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 10 أغسطس المقبل.