تشيلسي يوافق على رحيل أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، موافقة نادي تشيلسي الإنجليزي على رحيل لاعبه الإسباني سيزار أزبيليكويتا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الصيف الجاري.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي "تويتر":" أكد تشيلسي لـ سيزار أزبيليكويتا أنه سيسمح له بالمغادرة مجانا، وسيتم إنهاء عقده في ظل الاحترام المتبادل بين اللاعب والنادي".

وأضاف:"سيعلن أتليتكو مدريد عن ضم سيزار أزبيليكويتا قريبا، الأمر محسوم".



يذكر أن تشيلسي تعاقد مؤخرا مع المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في الموسم المقبل.

ويغيب تشيلسي عن المشاركة الأوروبية في الموسم الجديد، بعدما أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.