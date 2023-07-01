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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تبيع نصف مليار دولار خلال يومين

صدى البلد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو 500 مليون دولار.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فأن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ليومي الاحد والاثنين التي فتح بها المزاد نتيجة عطلة الأضحى مقدار، 483 مليونا و490 الفا و900 دولار، بمعدل يومي بلغ 241 مليونا و745 الفا و450 دولارا منخفضا بنسبة 5.82% عما سجل الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 256 مليونا و689 الفا و420 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و464 الفا و640 دولارا، فيما بلغت المبيعات ليوم الاثنين 227 مليونا و26 الفا و260 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 390 مليونا و360 الفا و900 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 76% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 93 مليونا و130 ألف دولار.

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