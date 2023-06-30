السويد تعتذر لـ العراق عن حرق المصحف

تلقت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الجمعة، رسالة من نظيرتها السويدية تعبر فيها عن أسفها بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن وزارة الخارجية العراقية تلقت رسالة عبر سفارتها في مدينة ستوكهولم من وزارة الخارجية السويدية وعبر وكيل وزارة الخارجية السويدية جان كنوتسن بشأن توجيه الإهانة للقرآن الكريم في ستوكهولم، عن أسفه لما حادث حرق المصحف يوم الأربعاء الماضي، والذي كان يوافق أولى أيام عيد الأضحى 2023 أمام مسجد ستوكهولم، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء العراقية "واع".



وأضاف الصحاف أنه بشأن إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات المشتبه بها وفق قانون جرائم الكراهيَّة السويديّ"، مُبيناً أنه "يوجد في السويد حق دستوريّ في حرية التجمع والتعبير والتظاهر، وأن الشرطة تتخذ قرارات السماح بالمظاهرات بشكل مستقل

وأوضح الصحاف أن وزارة الخارجية السويدية أبلغت الشرطة بالاعتبارات المعنيَّة من وجهة نظرها.

وبحسب البيان أكد الصحاف أن وزارة الخارجية العراقية تعكس قيم وأخلاق العراق وشعبها ومدى احترامهم للمقدسات الدينية مضيفاً أن موقف الوزراة يستمر في تأكيد أهمية استجابة الجانب السويدي لمطلب الحكومة العراقية بتسليم مرتكب حادث حرق القرأن الكريم.