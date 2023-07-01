خبير: برامج الإصلاح الاقتصادي قادر على إنجاز التنمية والانطلاق للمشروعات القومية

وصف الدكتور وليد جاب الله الخبير الإقتصادي، ألاقتصاد المصري بأنه اقتصاد كبير و متنوع لا يعتمد على قطاع واحد، لكنه يعتمد على قطاعات عديدة، فهو الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة، مضيفا أنه أقتصاد يعتمد على قاعدة كبيرة من المستهلكين أكثر من ١٠٠مليون مستهلك.
وأكد، الخبير الإقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن أهداف الإقتصاد في ملف الاقتصاد تعمل على تحقيق النمو الاقتصادي، يتمثل في استراتيجيات مصر ٢٠٣٠ وهذه الأهداف هي تتفق مع الاستراتيحية الأممية التي من خلالها يتم أستهداف معدلات النمو المرتفعة وزيادة حجم الإقتصاد، ودفع وتخفيز المشروعات الكبري، و تشجيع القطاع الخاص بخلق فرص عمل للمصريين.