برلمانية: 30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ الدولة لتصحيح مسار الوطن

هنأت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، وأستاذ الاقتصاد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، التى حافظت على تلاحم المصريين و أفسدت العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية بفضل وعى المصريين الذين نجحوا فى إنقاذ البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت نوار، في بيان له اليوم الخميس، أن ثورة الثلاثين من يونيو ، نقطة فارقة فى تاريخ الدولة المصرية لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله، بجانب أنها بداية ميلاد الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى عمل على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة التى يحلم بها جميع المصريين، مشيرة إلى أن مصر شهدت منذ انطلاق هذه الثورة تغيرات واسعة النطاق فمن مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الأمن والاستقرار فيها ، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة من خلال إقامة مجموعة من المشروعات التنموية.

وأوضحت وكيل اللجنة الاستشارية بحماة الوطن، أن 30 يونيو من أهم الأحداث فى تاريخ مصر الحديث، حيث أنها مثلت بداية الطريقة لتحقيق الإنجازات وتصحيح المسار وعملت على حماية الوطن واستعادته من يد جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى أنها بمثابة تجسيد حقيقى للثورة الشعبية شارك فيها جميع أفراد الشعب فى محاولة لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية، مضيفا أنها أثبتت للعالم كله بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات، وأنه يقف صفا واحدا فى مواجهة التحديات من أجل الحفاظ على أرض الوطن.

ولفت نوار إلى أن الإنجازات التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية دليل على انتصار ثورة 30 يونيو في تحقيق أهدافها النبيلة من نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة، مشيرة إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو عزم الرئيس على تنفيذ عدة مشروعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية.