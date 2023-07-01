الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

بعد تقديم أكثر من ٨ آلاف خدمة طبية للمواطنين

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تصدرت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية المركز الأول في عمل المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة على مستوى الجمهورية، بعد تقديم ٨ آلاف و٩٠٣ خدمة طبية بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمواطنين بمحافظة الشرقية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه يأتي ذلك بعد تلقي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريراً تفصيلياً عن خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، التي قدمتها مبادرة ١٠٠ يوم صحة للمواطنين خلال عملها أمس في جميع محافظات الجمهورية، وتم خلالها تقديم ٥١ ألف و٧٠٠ خدمة صحية ضمن المبادرات الرئاسية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوعية توجيه ٣٣ ألف مواطن للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات، وإعلان ذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن إعلان وزير الصحة والسكان بتصدر محافظة الشرقية، للمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، يعزز من حرص الفرق الطبية على العمل بجد وإخلاص، ويشد من آزرهم، ويزيد من مسئولياتهم القومية تجاه خدمة المواطنين، وبذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية، بما يساهم في خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين على أرض مصر بالصحة والرفاهية، مقدماً الشكر لمعالي وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر للمنظومة الصحية، والشكر الموصول لجميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.