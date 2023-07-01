الأرصاد: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على جميع أنحاء الجمهورية

عرضت فضائية أكسترا نيوز بيانا بدرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى23 درجة

مطروح 28 للعظمي 22 للصغري

الإسكندرية 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد 30 للعظمي 23 للصغري

سوهاج 38 للعظمي 26 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 22 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 26 للصغري

قنا 38 للعظمي 26 للصغري

سوهاج38 للعظمي 26 للصغري

أسوان 39 للعظمي 28 للصغري

حلايب 33 للعظمي 28 للصغري