سياحة مطروح تتابع توافر الخدمات والغطاسين على الشواطئ

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح برئاسة محمد أنور، وكريم عرفان مدير الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح مرورا على عدد من الشواطئ الليدو وروميل والغرام للاطمئنان على الجاهزية التامة والتأكد من توافر الخدمات اللازمة وأسعار الشماسى وحسن التعامل مع أهالي مطروح ورواد الشاطئ.

كما نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف حملة تفتيش على عدد من المطاعم والمحال والمنشآت وتم تحرير عدد٥ محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وعدد واحد محضر مخالفه بيئة وتم تحرير عدد ٥ إنذارات أخرى بعدم تحرير عقود عمل وشهادات قيد وتراخيص مزاولة حرفه وصحة مهنية).



كما تم إعدام ٤٠ كيلو مواد غذائية متنوعة كما تم تحريز ١٢ كيلو لحوم وتسليمها إلى مديرية التموين والطب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود المرور على الشواطئ للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ مطروح الفيروزية.