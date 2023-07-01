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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يوجه رسالة عاجلة لـ مواطنيه المغتربين لهذا السبب

صدى البلد

أهابت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، السبت، بالأردنيين المقيمين والموجودين في فرنسا، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الفرنسية.

وبحسب وسائل إعلام، دعت الوزارة المواطنين لعدم التردد في الاتصال للاستفسار وطلب المساعدة من السفارة الأردنية في باريس على رقم الخط الساخن الخاص بالسفارة: 0033783849487 أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم:
00962795497777 والبريد الإلكتروني ([email protected] ).

أوقفت الشرطة الفرنسية 994 شخصا في أرجاء البلاد خلال أعمال شغب تواصلت لليلة الرابعة على التوالي على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن "79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح" خلال أعمال الشغب "التي تراجعت حدتها".

وأضاف المصدر نفسه أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل المراهق نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروري في إحدى ضواحي باريس يوم الثلاثاء.

وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية التدقيق المروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عامًا تهمة القتل العمد.

وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تمّ تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

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