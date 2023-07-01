فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

مازالت الاشتباكات في فرنسا مستمرة بين الشرطة الفرنسية والمشاغبين وتدخل فرنسا يومها الرابع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمشاغبين وتحاول الشرطة الفرنسية فض أعمال الشغب.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع أعداد المعتقلين لديها ووصل إلى 1311 شخصا بعد ليلة رابعة التي شهدتها فرنسا من أعمال العنف وتخريب.

كما توقفت حركة النقل والمواصلات العامة في البلاد اعتبارا من الساعة 9 مساء؛وإلى أجل غير مسمى بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الجمعة.

وأعلنت الشرطة الفرنسية فض ساحة الكونكورد وسط الاضطرابات في أنحاء فرنسا.

كما أعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وعلى الرغم من نداء الرئيس إيمانويل ماكرون للآباء لإبقاء أبنائهم في المنازل ، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعمال الشغب.

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها وتم نهب المتاجر والمحال بصورة كبيرة.

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس