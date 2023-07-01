عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

صدى البلد

مازالت الاشتباكات في فرنسا مستمرة بين الشرطة الفرنسية والمشاغبين وتدخل فرنسا يومها الرابع.

 

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للاشتباكات بين الشرطة الفرنسية والمشاغبين وتحاول الشرطة الفرنسية فض أعمال الشغب.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع أعداد المعتقلين لديها ووصل إلى 1311 شخصا بعد ليلة رابعة التي شهدتها فرنسا من أعمال العنف وتخريب.

كما توقفت حركة النقل والمواصلات العامة في البلاد اعتبارا من الساعة 9 مساء؛وإلى أجل غير مسمى بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أمس الجمعة.

وأعلنت الشرطة الفرنسية فض ساحة الكونكورد وسط الاضطرابات في أنحاء فرنسا.

كما أعلنت السلطات الفرنسية، أنه سيتم وقف كل خدمات النقل في مرسيليا، ابتداء من السابعة مساء، كما أعلنت عن تقييد بيع الألعاب النارية؛ بسبب استخدامها في أعمال الشغب.

وعلى الرغم من نداء الرئيس إيمانويل ماكرون للآباء لإبقاء أبنائهم في المنازل ، استمرت الاشتباكات في الشوارع بين المتظاهرين الشباب والشرطة.

واتهم ماكرون، العصابات، بالمشاركة في أعمال العنف، مضيفا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أعمال الشغب.

وأعلن ماكرون نشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب في المدن الفرنسية.

ودعا ماكرون مواقع التواصل الاجتماعي إلى حذف أي محتوى يحض على العنف.

وأعلن ماكرون اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء العنف في المدن الفرنسية.

وقالت السلطات إن نحو 2500 حريقا تم إضرامها وتم نهب المتاجر والمحال بصورة كبيرة.

الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
الأشتباكات بين الشرطة والمشاغبين في باريس
أجل غير مسمى أعمال العنف أعمال الشغب اشتباك التواصل الاجتماعي الرئيس إيمانويل ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

ترشيحاتنا

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

قضى العيد على "البورش"| القصة الكاملة لضبط "جزار المونوريل".. وهيئة الأنفاق تكشف حالة الكوبري

بيان عاجل من الأمن العام في الأردن

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ