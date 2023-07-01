السعودية تعلن تحقيق رقم قياسي غير مسبوق خلال موسم العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة أن هذا العام حققنا أعلى رقم تاريخي في أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة، تجاوزنا فيه الـ10 ملايين معتمر.



وبحسب وسائل إعلام، أضاف الربيعة أننا طبقنا هذا العام ولأول مرة المنافسة العادلة في خدمة حجاج الخارج.

وأوضح خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية أن مبادرة مكة استفاد منها حتى الآن سبع دول وخدمت أكثر من 400 ألف حاج.

ونوه أيضا أنه سيجري العمل على إعادة تأهيل المواقع التاريخية الإسلامية والوجهات الإثرائية.

وأشار الربيعة إلى أنه سيتم خلال الأعوام المقبلة تدشين أكثر من 100 موقع تاريخي ومعرض متصل بالسيرة النبوية المطهرة.