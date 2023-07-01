عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة.. الاثنين

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل الموافق ٣ يوليو الجاري؛ حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم ٥٠٠ حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.
وأضافت القباج أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى بدأت من المدينة المنورة، ثم سافرت إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فبدأت رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.
انطلاق أولى رحلات حجاج الجمعيات الاحد
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من غد الأحد الموافق ٢ يوليو، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة المنورة.
خدمة نقل الحجاج
وأضاف عبد الموجود أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران ، كما توفّر البعثة خدمة نقل للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى المدينة المنورة أو جدةو
طواف الوداع
واستعدت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، للبدء فى تنفيذ خطة تفويج الحجاج الى القاهرة، كما بدأ الحجاج فى توديع البيت الحرام، وهو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك.
وقد عاد باقى حجاج الجمعيات من مشعر منى إلى مقر إقامتهم بالفنادق عقب انتهاء أيام التشريق بعد رمى الجمرات وأصبحوا مستعدين الان للمرحلة الأخيرة بطواف الوداع قبل سفرهم إلى القاهرة أو إلى المدينة وذلك للحجاج الذين قدموا من القاهرة إلى مكة المكرمة .