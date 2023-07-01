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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير مكتب للصحة وإحراقه بإحدى ضواحي فرنسا

المكتب المدمر
المكتب المدمر

جرى خلال الليلة الماضية، تدمير المكتب الصحي، في ريوباكسيك، - إحدى ضواحي فرنسا، وواحدة من أفقر البلديات في البلد بأكمله،  وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

مثل العديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء فرنسا ، شهد هذا المكان حرائق ونهبًا وتدميرًا للممتلكات العامة.

ونشرت بي بي سي، صورة لما تبقى من مبنى إداري كبير.


كان يعمل في المبني حوالي 500 شخص، كانوا يقدمون مهمة للمجتمع.

اقتحم المشاغبون المكان وأشعلوا فيه النيران. واحترق جزء من المبنى بالكامل وانهار في الشارع، بينما تناثر الزجاج المكسور والحطام في كل مكان، كذلك لا يزال بإمكان اي شخص رؤية الدخان المتصاعد وشده حتى الآن اذا ذهب للمكان.

وبحسب التقرير، فكل الأشخاص الذين كنوا يعملون في المكتب الصحي فقدوا مكاتبهم ومتعلقاتهم.

توجد صيدلية على الجانب الآخر من الطريق ، وهي أيضًا مركز صحي - وواحدة من الأماكن القليلة جدًا في الحي حيث يمكن للناس الحصول على العلاج عندما يكونون مرضى، حيث تم نهبها وتدميرها جزئيًا.

واعتبر الكثير من السكان، أن هذه ليست الطريقة السوية للاحتجاج بل الأمر عنف وخروج عن القواعد.

الدخان الدخان المتصاعد المكتب خلال الليل صحة مركز صحي

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