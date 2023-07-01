مصرع سيدة وسائق في حادث تصادم بالغربية

لقي سائق وسيدة مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا - قطور" بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وتلقى مأمور مركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغاً من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا – قطور"، بالقرب من قرية نواج بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية، والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "أمينة صادق- 63 عاما"، و"جابر قناوي- 64 عاما"، مقيمان في قرية نواج، إثر تعرضهما لحادث تصادم مركبة "توك توك" كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص، على طريق "طنطا – قطور" بالقرب من مدخل القرية.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا والتحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.