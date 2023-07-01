عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سيدة وسائق في حادث تصادم بالغربية

إسعاف لنقل الضحايا
إسعاف لنقل الضحايا

لقي سائق وسيدة مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا - قطور" بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثمانين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى بنابلس شمال الضفة الغربية

وتلقى مأمور مركز شرطة طنطا، ومرفق عمليات الإسعاف بلاغاً من الأهالي، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة "توك توك"، على طريق "طنطا – قطور"، بالقرب من قرية نواج بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية، والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع "أمينة صادق- 63 عاما"، و"جابر قناوي- 64 عاما"، مقيمان في قرية نواج، إثر تعرضهما لحادث تصادم مركبة "توك توك" كانا يستقلانها بسيارة ميكروباص، على طريق "طنطا – قطور" بالقرب من مدخل القرية.

احتفالية بآداب طنطا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا والتحفظ عليهما داخل مشرحة المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

الأجهزة الامنية الاجهزة الامن النيابة العامة المنشاوي بطنطا بمحافظة الغربية تصادم سيارة ميكروباص تصادم سيارة توك توك حادث تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم سيارة سيارة ميكروباص طريق طنطا شوارع الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

إجراءات قانونية لمعاقبته.. بيان عاجل من هيئة الأنفاق حول واقعة جزار المونوريل

بيان عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023 بشأن امتحاني الفيزياء والتاريخ

موضوعات متعلقة

مصرع صغير في حوض مياه أرض زراعية بالشرقية

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق "طنطا_ كفر الشيخ" الدولي

ترشيحاتنا

حرق القرآن السبب.. انضمام السويد للناتو بات معقدا بعد ضعف موقف تركيا

اليوم .. كوكب عطارد في الاقتران الشمسي العلوي

في مكالمة هاتفية..وزير الخارجية التركي يجري محادثات مع نظيره السعودي

تعرف على حالات استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما طبقا للقانون

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

الكيلو بـ 20 ألف جنيه.. ماذا تعرف عن "الواغيو" أغلى لحم في العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتحرك بصعوبة.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم| شاهد

فوائد تناول اللحوم للأطفال| تعرف عليها

خبير مناعة يكشف نصائح للحفاظ على سلامة البنكرياس| تفاصيل

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ