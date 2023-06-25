احتفالية بآداب طنطا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام

شهدت كلية الآداب جامعة طنطا،اليوم احتفالية لمناقشة مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعه لقسم الاعلام شعبه الصحافة و العلاقات العامة والاذاعة والاعلام والتليفزيون للعام الدراسي 2023 ،تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ، والدكتور ابراهيم طلبة المشرف العام على قسم الاعلام ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور عبدالمنعم شهاب ، والنائب سمير عيسي والمهندس علي عز من اعضاء مجلس النواب، والدكتورة زينب سامى منسق حياة كريمة بالغربية ، ولفيف من الصحفيين والاعلاميين .

صرح الدكتور محمود ذكى ان الهدف من مشروعات التخرج هو

ربط التعليم الاكاديمي بقضايا المجتمع وتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه وكذلك تعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصريةوتدريب طلاب السنوات النهائية علي التعامل مع المجتمع وقضاياه، وكذلك تعريف طلاب الجامعة بإنجازات الدولة المصرية

لتنمية الوعي المجتمعي، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتنمية الوعي القومي والوطني لدي الشباب.



أشاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة فى كلمته خلال افتتاح عرض المشروعات بالدور الذى تقوم به كلية الاداب في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ورسالتها ،مضيفا ان الكلية تقدم نموذجاً يحتذى به في الاعلام وإعداد كوادر إعلامية وصحفية متميزة ستغزو وسائل الاعلام ، موجهاً الشكر والدعم لجميع الطلاب اصحاب المشروعات لما بذلوه من جهد متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية .

من ناحيته أوضح الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية ان مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة فى المجتمع المصرى وقضايا قومية تهم الشأن الداخلى ،موضحاً أن تلك المشروعات تمت معالجتها بقدر كبير جدا من الاحترافية وتم انتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابى خالص وبمعدات الكلية وكانت النتيجة مثمرة جعلتنا نفخر بخريجى القسم الذى تم اعداده بالفعل للمنافسة بسوق العمل، مضيفاً ان مشروعات تخرج القسم بلغ عددها ١٤ مشروعا تتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 ، ومشروع تحيا مصر الذى يروج للسياحة في مصر خاصة السياحة التعليمية ،والثقافية ،والاسلامية ، مشروع 900900 وغيرها من المشاريع المثمرة التي تتناول قضايا قومية ومبادرات مجتمعية ونواحى اجتماعية ودراسية وفلسفية ورياضية.

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