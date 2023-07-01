حقيقة علاقة هرمون الكورتيزول بفقدان الوزن

يعد هرمون الكورتيزول من أشهر المواد المرتبطة فى أذهاننا بزيادة الوزن لذا يعتبره كثيرون أنه العائق الأساسي أمام الجسم الرشيق وفقدان الوزن.

وفقا لما جاء فى موقع CNN أن زيادة هرمون الكورتيزول ليست السبب الوحيد لزيادة الوزن بل هناك عدة عوامل أخرى عندما تتحد يكون من المستحيل فقدان الوزن بل تكن هناك فرصة أكبر للزيادة

وقالت بريتني فينسنت، أخصائية التغذية المرخّصة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، إن هرمون الكورتيزول له تأثير على ثبات الوزن، وإنتاج الأنسولين، وأنواع الأطعمة التي نرغب في تناولها ولكنه سبب واحد بين عوامل عديدة تؤثر على الوزن

ويعد الكورتيزول هرمون التوتر الأساسي في الجسم ويزيد من نسبة السكر في الدم ويحسن من استخدام الدماغ للجلوكوز ويساعد فى إصلاح الأنسجة ومساعدتنا في الحفاظ على أنشطتنا اليومية، والاستجابة للتوتر، ولكن تظهر المشاكل عندما تقل نسبته أو تزيد أو نحصل على المزيد في وقت غير مناسب لها .

وأوصت بعض منشورات مدربي اللياقة البدنية عبر السوشيال ميديا بالابتعاد عن التمارين الرياضية عالية الكثافة لعدم رفع هرمون الكورتيزول.

فالتمارين الرياضية عالية الكثافة أو تمارين التحمل تؤدي إلى زيادة مستوى الكورتيزول إذا كان الشخص لا يحظى بنومٍ جيد أو يعاني من الإجهاد، أو تناول الكثير من السكر، ولكن ليس من الضروري أن يستجيب الأشخاص الذين يتحكمون بمستوى التوتر لديهم بطريقة واحدة.