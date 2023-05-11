ارتفاع هرمون الكورتيزول يسبب أعراضا غير متوقعة.. تعرف عليها

يعرف الكورتيزول بهرمون التوتر، وهو من أهم المواد الطبيعية التى يفرزها الجسم لأنها تؤثر على مستوى الحيوية والطاقة والتوتر والتعب والوزن بل وضغط الدم.

وفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك”، يعانى بعض الأشخاص من ارتفاع هرمون الكورتيزول

والتعرض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي لفترة طويلة من الوقت، وتسمى “متلازمة كوشينغ”، وهي حالة نادرة.

أسباب ارتفاع الكورتيزول

تشمل أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول عن المعدل الطبيعي ومتلازمة كوشينغ ما يلي:

تناول كميات كبيرة من أدوية الكورتيكوستيرويد، مثل بريدنيزون أو بريدنيزولون أو ديكساميثازون، لعلاج حالات أخرى.

الأورام التي تنتج هرمون قشر الكظر (ACTH) وتوجد هذه عادة في الغدة النخامية، وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب أورام الغدد الصم العصبية في أجزاء أخرى من الجسم مثل رئتيك ارتفاع مستويات الكورتيزول.

أورام الغدة الكظرية أو النمو المفرط لأنسجة الغدة الكظرية (فرط تنسج)، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكورتيزول.

الغدة-الكظرية



أعراض ارتفاع الكورتيزول

تعتمد أعراض متلازمة كوشينغ على مدى ارتفاع مستويات الكورتيزول، وتشمل العلامات والأعراض الشائعة لمستويات الكورتيزول الأعلى من المعتاد ما يلي:

زيادة الوزن، خاصة في الوجه والبطن.

ترسبات دهنية بين لوحي كتفك.

علامات تمدد أرجوانية واسعة على بطنك.

ضعف عضلات الذراعين والفخذين.

ارتفاع نسبة السكر في الدم والذي يتحول غالبًا إلى داء السكري من النوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم.

نمو الشعر المفرط عند الأشخاص المخصصين للإناث عند الولادة.

ضعف العظام وهشاشتها وحدوث الكسور.