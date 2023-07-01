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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفرق الثابتة والمتنقلة بحملة "100 يوم صحة" تجوب شوارع الإسكندرية

حملة ١٠٠ يوم صحة
حملة ١٠٠ يوم صحة

فى إطار متابعة فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة" التي أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنفذها وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لجميع الفئات ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

أكدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الفرق الثابتة والمتنقلة تجوب شوارع الإسكندرية، وتواصل أعمالها بنجاح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وزائري الإسكندرية، وذلك وسط اقبال متزايد من المواطنين.

وأضافت أن المبادرة يتم تنفيذها في بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالإضافة إلى وجود 140 فرقة ثابتة و25 فرقة متحركة و8 عيادات متنقلة.


و الجدير بالذكر أن المبادرة تشمل تكثيف تقديم الخدمات الصحية من خلال تفعيل مبادرات الصحة العامة والتي تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة و الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي و مبادرة دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و فحص المقبلين على الزواج و كذلك مبادرة العناية بصحة الأم و الجنين للسيدات الحوامل و كشف و علاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

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أجازة عيد الأضحى المبارك بحملة 100 يوم صحة الاسكندرية

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